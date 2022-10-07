أخبار دوليّة

فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة #إيران فورا

متابعات - الوئام
7 أكتوبر 2022 · < 1 minute

دعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن.