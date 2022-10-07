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فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة #إيران فورا
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أخبار دوليّة
فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة #إيران فورا
متابعات - الوئام
7 أكتوبر 2022
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية جميع رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت ممكن.
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