مكة_المكرمة و #حفر_الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت، أن درجة الحرارة في مكة وحفر الباطن بلغت 40 درجة مئوية.

وتوقع المركز، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: