تعرف على #أسعار_الذهب في #السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، خلال تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا متأثرًا بثبات صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية واتجاه المستثمرين إليه باعتباره الملاذ الآمن في ظل الأحداث السياسية.

جاء ذلك بعد إعلان روسيا ضمن أربعة مناطق أوكرانية لها، حيث جاء سعر جرام الذهب اليوم السبت مرتفعًا بمقدار 3 ريالات عن سعر أمس الجمعة، مع ثبات حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 207.15 ريال، ما يعادل (55.11 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 189.89 ريال، ما يعادل (50.52 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 181.26 ريال، ما يعادل (48.22 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 155.36 ريال، ما يعادل (41.34 دولار).

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 120.84 ريال، ما يعادل (32.15 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية 1,450 ريالًا، ما يعادل (385.80 دولارًا).