غدًا بدء عمل #المنصة_الوطنية_الموحدة_للتوظيف

تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، غدًا الأحد، عملها بهدف ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بديلًا عن موقع “جدارة” بدءًا من غدًا الأحد.

توفر البيانات السابقة

وحسب قناة “الإخبارية”، أكد نظام “جدارة” الإلكتروني أنه جارِ العمل على الانتقال إلى المنصة، لافتًا إلى أن جميع البيانات المسجلة سابقًا في “جدارة” بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة.

أهداف المنصة الموحدة

ولتأسيس المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف عدة أهداف من أبرزها: – توحيد منصات التوظيف. – التكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص. – استخدام أحدث التقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والكيانات الأخرى. – تنمية المهارات بناء على احتياجات سوق العمل.