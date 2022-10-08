الجيش_اليمني يحبط محاولة تسلل #حوثية شرق مدينة #تعز

أحبطت قوات الجيش اليمني، بدعم من المقاومة الشعبية، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية في منطقة العريش صبر الموادم شرق مدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن مدفعية الجيش تدك مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية الإيرانية، على إثر عملية استهداف تشنها الميليشيات لقرى آهلة بالسكان في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وكان المركز الإعلامي قد أعلن، في وقت سابق أمس الجمعة، إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرتين مسيرتين حوثيتين خلال الـ24 الساعة الماضية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مآرب.

يأتي ذلك بعد ساعات من تجديد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس الماضي، تمسكه بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.