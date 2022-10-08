إخلاء 180 موقعًا لسكن العمالة غير مطابق للاشتراطات في #جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة إخلاء 180 موقعًا مخصصًا لسكن العمالة، وذلك ضمن جولاتها الميدانية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد وسلامة تراخيصه.

وقال أمين جدة ، المهندس محمد الزهراني، "إن الجولات الميدانية شملت 934 موقعًا في أحياء مختلفة، بهدف رفع مستوى الامتثال في المواقع المخصصة لسكن العمالة، وفحصها وتعقيمها، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية، كل بحسب الأدوار المنوطة بها".

وأشار إلى أنه تم تحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، فيما لا يزال العمل مستمراً حيال رصد وتطبيق النظام بحزم على جميع المساكن الجماعية للأفراد".

وطالبت الأمانة، أصحاب المواقع المخالفة، بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم، والإخلاء الفوري لمواقع سكن العمالة غير المرخصة، وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، تفاديًا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك.