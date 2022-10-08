‏بعد تفجير #جسر_القرم.. #بوتين يوجه بلجنة تحقيق.. وأوكرانيا: كل شيء يجب تدميره #روسيا #أوكرانيا

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم، وذلك بعد تفجيره بسيارة مفخخة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة، واسفر عن اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

والمعبر عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية شيدتها روسيا، بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

وعلق ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، على الانفجار ووصفه بـ “البداية”، وأضاف: “كل شيء غير شرعي يجب تدميره”. لكن أوكرانيا لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن الحادث.

وقال رئيس مجلس القرم فلاديمير كونستانتينوف: “أوكرانيا وراء ما حدث والأضرار التي لحقت بجسر القرم سيتم إصلاحها على الفور”.

في السياق؛ اعتبر أوليغ موروزوف نائب رئيس مجلس الدوما، أن ما يحدث هو حرب "خفية تشن على روسيا وإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد بل هو إعلان حرب بلا قواعد".