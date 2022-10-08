” #الحج_والعمرة”: 9 خطوات على #المعتمرين اتباعها لجعل مسار #الطواف سالكاً #عاجل

دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم (السبت)، المعتمرين لاتباع عدة خطوات لجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا، وتوفير السكينة والطمأنينة.

وقالت الوزارة إن على المعتمرين، عند ازدحام صحن الطواف الانتقال إلى المطاف العلوي، والانتظار قليلًا حتى يجد الطائف منفذ دخول، مشددة على ضرورة الدخول في دائرة الطواف سريعًا.

وأضافت، أنه أثناء الطواف يجب التزام المسار، وتجنب عكس الاتجاه، لافتة إلى وجوب احترام مساحة الآخرين عند رفع اليدين وترك مسافة مع من هم بالأمام، والسيطرة على الخطوات لمنع إعاقة الآخرين.

ونصحت أنه بعد الطواف يجب على الأشخاص، أن يستمروا به حتى يجدوا مخرجًا مناسبًا، وأن يخرجوا بنفس الانسياب الذي دخلوا به.