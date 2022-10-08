هالاند ينتظر رقما قياسيا جديدا فى مباراة مان سيتي ضد ساوثهامبتون

رقم قياسي جديد يدافع عنه النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، عندما يقود فريقه أمام ساوثهامبتون مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة خاصة عن هالاند، وأشار إلى أنه يتمتع بمعدل زيارة الشباك يبلغ مرة كل 48 دقيقة، وهو الأفضل حتى الآن فى تاريخ المسابقة بين اللاعبين الذين سجلوا أكثر من هدف واحد.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ14هدفًا، متفوقًا على أقرب منافسيه (هاري كين مهاجم توتنهام) بـ7 أهداف.

يذكر أن المهاجم النرويجي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير 60 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الألماني.