موسكو تغير قائد القوات الروسية في أوكرانيا بسبب تفجير #جسر_القرم #روسيا #أوكرانيا

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، قرارا بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة "العمليات العسكرية الخاصة"، أي قائدا لجميع القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وتشير روسيا إلى حرب أوكرانيا على أنها "عملية عسكرية خاصة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك للأنباء: "بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر من 2017، بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية "الجنوبية" في منطقة العمليات الخاصة.

ويأتي تعيين سوروفيكين في أعقاب حادث انفجار شاحنة قرب قطار كان يسير فوق جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.