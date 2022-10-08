التشكيل الرسمى لمباراة ميلان ضد يوفنتوس فى قمة الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان الإيطالى، وماسيمليانو أليجرى مدرب يوفنتوس، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2022-2023.

وجاء تشكيل يوفنتوس ضد ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزنى.

خط الدفاع: بونوتشى، بريمر، دانيلو، أليكس ساندرو.

خط الوسط: لوكاتيلى، كوادرادو، رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، ميليك.

فيما ضم تشكيل ميلان ضد يوفنتوس كلا من:

حراسة المرمى: تاتاروشانو.

خط الدفاع: تومورى، كالولو، هيرنانديز، ماتيو جابيا.

خط الوسط: تونالى، إسماعيل بن ناصر، بوبيجا.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، رافاييل لياو، براهيم دياز.