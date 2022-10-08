مظاهرات_إيران تتصاعد.. موجة احتجاجات واشتباكات عامة

تجددت المسيرات المناهضة للنظام في العديد من المحافظات والمدن الإيرانية اليوم السبت، مع دخول أحدث موجة احتجاجات عامة شهدتها البلاد أسبوعها الرابع، في ظل قمع قوات الأمن للمتحجين في مناطق مختلفة وسقوط المئات من القتلى والجرحى.

وشهدت العاصمة الإيرانية مظاهرات متفرقة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قرب ميدان آزادي، فيما سقط قتيل على الأقل من المحتجين بنيران قوات الأمن في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان التي تشهد إضرابات متواصلة، دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني.

كانت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف الشهر الماضي أثار احتجاجات عنيفة في إيران.

وألقت الشرطة القبض على أميني لمخالفتها قواعد الزي، ودخلت خلال فترة احتجازها في غيبوبة ثم ماتت في المستشفى في السادس عشر من سبتمبر الماضي، وفي المقابل تنفي الشرطة استخدام العنف معها.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة الفرنسية دعت رعاياها الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد بعد القبض على زوجين بث التلفزيون الإيراني ما بدا أنه اعتراف منهما بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المواطنين الفرنسيين في إيران معرضون بشدة لخطر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وأحكام جائرة. وكانت الوزارة اتهمت إيران أول أمس الخميس باحتجاز الزوجين كـ"رهائن دولة" وإظهارهما في التلفزيون بطريقة غير مناسبة.