مختصة في علم الوراثة تحذر من مرض بدأ ينتشر في #السعودية: زواج الأقارب أحد أسبابه

شرحت أفنان أخميمي، ماجستير في علم الوراثة، طريقة انتقال مرض "انيميا الفول" من الأم والأب للأبناء.

وقالت في لقاء ببرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، زواج الأقارب من أسباب انتشار مرض "انيميا الفول" وبدأ ينتشر في السعودية.

كما أوضحت أبرز أعراض مرض "انيميا الفول" التي تظهر على المصاب.

يعد مرض أنيميا الفول أو التفول مرضًا جينيًا ورثيًا يتسبب للمصاب به بنقص في كمية إنزيم سداسي فوسفات الغلوكوز النازع للهيدروجين في الدم، والذي يعد إنزيمًا هامًا لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم.

وعند نقص هذا الإنزيم، تبدأ كريات الدم الحمراء بالتكسر قبل الأوان، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بفقر الدم الانحلالي.

ومن أعراض أنيميا الفول أو التفول الشائعة: تسارع في ضربات القلب، انقطاع في النفس، بول لونه داكن يميل أكثر للون البرتقالي، حمى، تعب وإرهاق، الدوخة والدوار، الشحوب، اليرقان، أو اصفرار البشرة وبياض العين".