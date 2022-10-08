إيران أنشأت مدرجات «درون» قرب الحدود السورية ـ العراقية

باشرت إيران بإنشاء مدرجات للطيران المسيّر (درون) في منطقة الحيدرية قرب مدينة الميادين، ثاني أكبر تجمع لميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنّ «الميليشيات الإيرانية نقلت آليّات حفر وبناء، لإنشاء مدرّجات للطّيران المسيّر في منطقة الحيدريّة قرب الميادين في ريف دير الزور شرق سوريا، حيث يوجد مطاران للطّائرات الشّراعيّة في المنطقة». وأكد أن ذلك يتم بإيعاز من «قيادي في (حزب الله)».

وإيران التي تفرض نفوذها على ما لا يقل عن 40 ألف كيلومتر مربع في البادية السورية من البوكمال إلى غرب تدمر وجنوبها، وصولاً إلى ريف الرقة الجنوبي، بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإنشاء قاعدة ضخمة للأسـلحة المتطورة في محيط مزار «عين علي» ببادية القورية قرب الميادين، لتكون على غرار قاعدة «الإمام علي» في بادية البوكمال. وشارك نحو 30 ضابطاً من «الحرس الثوري» بوضع دراسات إنشاء القاعدة الجديدة.