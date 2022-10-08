محام: غرامة ٢٠ ألف ريال ضد من ينشر ما رصدته #كاميرات_المراقبة الخاصة .. #عاجل

أكد المحامي محمد الغامدي أنه لا يحق لأحد غير صاحبها والجهات الأمنية الاطلاع على ما رصدته كاميرات المراقبة الخاصة.

وقال الغامدي في لقاء تلفزيوني مع برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية إن كاميرات المراقبة الأمنية تخص الجهات الحكومية ولا تشمل الكاميرات التي يستخدمها الأفراد في المجمعات والمنازل الخاصة.

‏وأضاف الغامدي إن نسبة الجريمة سوف تقل بمجرد تطبيق قرار الزامية تركيب كاميرات المراقبة بالأماكن التي حددها النظام

‏وبين أنه لا يحق لمن يمتلك كاميرات مراقبة خاصة أن ينشر ما رصدته هذه الكاميرات من وقائع حتى لو كانت جرائم وأن غرامة ذلك ٢٠ ألف ريال.