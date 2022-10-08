اليمن .. إصابة 8 مدنيين في هجوم لمليشيات الحوثي بمسيرة مفخخة في #تعز

أصيب ثمانية مواطنين، السبت، في هجوم لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدف مركبة مدنية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي إن "ميليشيات الحوثي استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة سيارة تقل ركابا في منطقة حاضية السفلى عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة".

وأضاف أن الهجوم الحوثي أدى إلى إصابة 8 أشخاص كانوا على متن السيارة، معظمهم جراحهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن المليشيات الحوثية استهدفت سيارة الركاب أثناء عبورها من وادي حُمر باتجاه مديرية حيس، مشيرا إلى أن الضحايا من أبناء منطقة شمير التابعة لمديرية مقبنة وكانوا في طريقهم إلى حيس بغرض التسوق.

وكانت مليشيا الحوثي شنت مساء أمس الجمعة قصفا عنيفا بالمدفعية وغيرها من الأسلحة، على قرى عزلة اليمن في المديرية ذاتها، بالتزامن مع قصف مماثل شرقي تعز.