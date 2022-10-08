إسرائيل .. إصابة 3 عناصر أمن في #إطلاق_نار بمدينة #القدس

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السبت بإصابة 3 عناصر أمن بجروح خطيرة في إطلاق نار عند حاجز أمني بالقدس الشرقية.

وقالت الصحيفة إن إطلاق نار من سيارة متحركة حدث عند نقطة تفتيش في مخيم شعفاط للاجئين مما أدى إلى إصابة جندي وشرطية من قوات حرس الحدود وحارس أمن.

وأضافت أن تقريرا أوليا للشرطة أوضح أن منفذ إطلاق النار لا يزال طليقا مع هروب السيارة باتجاه القدس.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تلقت، بعد وقت قليل من حادث إطلاق النار، تقارير من حي الطور في القدس عن محاولة دهس ضد قوات الشرطة المتمركزة هناك.

وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بين صفوف الشرطة جراء محاولة الدهس.