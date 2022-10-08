أخبار دوليّة

#زلزال في #اليونان بقوة 5.7 درجات

الوئام-متابعات
9 أكتوبر 2022 · < 1 minute
زلزال
زلزال

‏أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع زلزال في اليونان بقوة 5.7 درجات.