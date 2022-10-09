هل المريض مُلزم بدفع ضريبة #القيمة_المضافة بالمستشفيات الخاصة؟..”#الزكاة_والضريبة” تحسم الجدل #عاجل

حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الجدل بشأن مدى أحقية المستشفيات الخاصة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:” فيما يخص ضريبة القيمة المضافة فإن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين “فقط” في كل الخدمات الصحية المقدمة”.

وتابعت أنه يشترط أن تكون الجهة المقدمة للخدمة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة، مبينة أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام، تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة.