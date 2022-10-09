زلزال قوي يضرب جنوب غربي #اليونان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي غربي اليونان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم/ إن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع بالقرب من مدينة باتراس اليونانية الواقعة جنوبي غربي اليونان.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر، جنوب اليونان.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة، جزيرة كريت جنوبي اليونان، في الثالث من سبتمبر الماضي، وكان على عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

وتقع اليونان في منطقة زلزالية نشطة، وتحدث فيها زلازل قوية بين الفترة والأخرى، خاصة على سواحلها الشرقية.