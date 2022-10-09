بـ 10 برامج رقمية وخدمية.. #شؤون_الحرمين تطلق ” #وثبة_ريادة”

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "وثبة ريادة" بـ (10) برامج رقمية وخدمية.

وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد بن عبدالعزيز الجفير أن المبادرة تهدف إلى إحداث نقلة فكرية نوعية للموظفة لبناء هوية ذاتية متميزة مهنيًا، مبينة أن المبادرات تستهدف المشاريع والخدمات الرقمية المقدمة لقاصدات البيت الحرام، ومنسوبات الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، والإدارات المرتبطة بها إضافة إلى ارتكازها على الوثبات النوعية، كما تضم المبادرة برامج رقمية وخدمية ومنها: (وثبة مِداد، ووثبة ذكرى، ووثبة تَكوين، ووثبة دُرَبة، ووثبة مَضمار، ووثبة سَنا، ووثبة فكر، ووثبة رقمنة).

وأبانت الجفير أن الوكالة تسعى لتحقيق أهدافها وتعميق الأثر في رحلة التحول من أجل إحداث نقلة نوعية بمختلف قطاعاتها، إضافة إلى تحقيق المرتكزات الإستراتيجية لخطة الرئاسة في تبنيها للتطوير والإبداع الموصل لرسالتها بكل مهنية واحترافية وكفاءة مع استخدام التقنيات المتجددة والشراكات الفعالة.