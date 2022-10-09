أخبار دوليّة

#إيران.. مقتل ضابط بـ”#الحرس_الثوري” في احتجاجات مدينة “سنندج”

9 أكتوبر 2022 · < 1 minute
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل عنصر في الحرس الثوري في الاحتجاجات في سنندج

وكان قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع عدد قتلى عناصر الحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات الدائرة في جنوب شرقي البلاد إلى 5

وقالت وكالة فرانس برس إنّ وسائل الإعلام الرسمية أكدت في وقت لاحق مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري من بينهما ضابطان برتبة عقي، ونقلت عن وكالة إرنا إنه بوفاة أحد أعضاء قوات الحرس الثوري ليلة السبت يرتفع عدد قتلى الحرس الثوري في زهدان إلى 5 قتلى

واستمرت، أمس السبت، احتجاجات أطياف الشعب الإيراني على القمع وتقييد الحريات، فيما انطلق مظاهرات في شيراز، جنوبي إيران، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام

واستقبلت طالبات جامعة الزهراء بإيران زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجامعة بالهتافات المناهضة، ورددت الطالبات: ارحل يا رئيسي.

 

 

 

 