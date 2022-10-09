إيران.. مقتل ضابط بـ”#الحرس_الثوري” في احتجاجات مدينة “سنندج”

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل عنصر في الحرس الثوري في الاحتجاجات في سنندج

وكان قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع عدد قتلى عناصر الحرس الثوري الإيراني في الاشتباكات الدائرة في جنوب شرقي البلاد إلى 5

وقالت وكالة فرانس برس إنّ وسائل الإعلام الرسمية أكدت في وقت لاحق مقتل 4 من أعضاء الحرس الثوري من بينهما ضابطان برتبة عقي، ونقلت عن وكالة إرنا إنه بوفاة أحد أعضاء قوات الحرس الثوري ليلة السبت يرتفع عدد قتلى الحرس الثوري في زهدان إلى 5 قتلى

واستمرت، أمس السبت، احتجاجات أطياف الشعب الإيراني على القمع وتقييد الحريات، فيما انطلق مظاهرات في شيراز، جنوبي إيران، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام

واستقبلت طالبات جامعة الزهراء بإيران زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجامعة بالهتافات المناهضة، ورددت الطالبات: ارحل يا رئيسي.