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#وظائف_شاغرة بـ #هيئة_الرقابة_النووية_والإشعاعية

متابعات _ الوئام
9 أكتوبر 2022 · < 1 minute
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي قانوني أول

الوصف الوظيفي

إعداد الأنظمة واللوائح والتشريعات والأدلة الاسترشادية للهيئة وإدارتها والحفاظ عليها، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال الهيئة.

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس القانون أو الأنظمة.
9 سنوات كحد أدنى لحملة البكالوريوس، 6 سنوات كحد أدنى لحملة الماجستير.
القدرة على التحليل والتفسير القانوني
القدرة على تقديم النصائح والاستشارات القانونية
القدرة على كتابة مسودات المذكرات والتقارير القانونية

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).