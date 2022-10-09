وظائف_شاغرة بـ #هيئة_الرقابة_النووية_والإشعاعية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي قانوني أول

الوصف الوظيفي

إعداد الأنظمة واللوائح والتشريعات والأدلة الاسترشادية للهيئة وإدارتها والحفاظ عليها، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال الهيئة.

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس القانون أو الأنظمة.

9 سنوات كحد أدنى لحملة البكالوريوس، 6 سنوات كحد أدنى لحملة الماجستير.

القدرة على التحليل والتفسير القانوني

القدرة على تقديم النصائح والاستشارات القانونية

القدرة على كتابة مسودات المذكرات والتقارير القانونية

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).