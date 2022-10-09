مقتل 12 وإصابة عشرات في قصف استهدف #زابوريجيا الأوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا استهدف مدينة زابوريجيا الواقعة بجنوب شرق البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا وأسفر عن إصابة 49 بينهم ستة أطفال.

وقال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا إن مبنى من تسعة طوابق دمر جزئيا خلال الليل، وسويت خمسة مبان سكنية أخرى بالأرض ولحقت أضرار بعدد آخر في 12 هجوما صاروخيا روسيا.

وذكر ستاروخ على تطبيق المراسلة تيليجرام "ربما يكون هناك المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض... عملية الإنقاذ جارية في الموقع. تم انتشال ثمانية بالفعل".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدد الضحايا وتعهد بمحاسبة أولئك الذين أصدروا الأمر بالضربات "عديمة الرحمة".

وكان أناتولي كورتيف المسؤول بالمدينة قال في وقت سابق إن 17 شخصا على الأقل قتلوا عندما أصابت الصواريخ مجمعا سكنيا مرتفعا وعدة مبان.

لم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

وتبعد المدينة حوالي 52 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وتعرضت المدينة لقصف متكرر في الأسابيع القليلة الماضية. وسقط 18 قتيلا في هجوم يوم الخميس.

وأدى القصف ليل السبت إلى انقطاع الكهرباء عن المحطة النووية. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

وتقع أجزاء من منطقة زابوريجيا، بما في ذلك المحطة النووية، تحت سيطرة موسكو منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، لكن مدينة زابوريجيا، عاصمة المنطقة لا تزال تحت سيطرة كييف.