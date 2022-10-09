مصادرة 277 كيلو جرامًا مواد غذائية وضبط 104 مخالفة في #جازان

نَفَّذَت أمانةُ منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر سبتمبر الماضي ، 1016 جولةً رقابيةً على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر المتنقلة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضحَ رئيس بلدية المحافظة المكلف المهندس موسى بن حسين قحل، أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولات 277 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت 3 محال تجارية ، وتم مخالفة 104 محلات تجاريًّة، لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وأكّد أن الفرق الرقابية بالبلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة, داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.