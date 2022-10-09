” #موانئ” توقع عقدين للتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في #ميناء_جدة بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية عقدين مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بشراكة مع شركة هوتا هيجر فيلد ، وشركة المشروعات للخدمات البحرية، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار مبادرات "موانئ" لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وإطلاق العوامل التمكينية عبر مباشرة أكثر من 160 مشروعاً تسهم في تحقيق التحول النوعي في الموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويستهدف العقد مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية؛ تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ 24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وبموجب العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، سوف يتم إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الإستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.