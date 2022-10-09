ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج إلى 1756.2 مليار ريال

ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2022 بقيمة 40.8 مليار ريال لتصل إلى 1756.2 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2022، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

ومقارنة بشهر سبتمبر 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 10.6 مليار ريال وبنسبة 1%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".

وارتفعت قيمة "الاحتياطات بالعملات الأجنبية" التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 1% خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 1666.7 مليار ريال.

بينما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 9%، وانخفضت قيمة "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 3%>