وزير الموارد البشرية يوجه منسوبي الوزارة بلقاء المواطنين والاستماع لمقترحاتهم

وجه وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، منسوبي الوزارة، بضرورة لقاء المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم، وتسهيل كافة الخدمات لهم من خلال المنصات الإلكترونية.

جاء ذلك على خلفية تفقّد المهندس الراجحي لفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأبرز المشروعات والمبادرات التي يعمل عليها الفرع لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إلى جانب الاطلاع على تقارير الأداء عن مستوى الإنجاز، وفرص التطوير والتحسين لتجاوز التحديات.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ومكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة، حيث اطلع معاليه على سير العمل لخدمة المستفيدين، والخدمات الإلكترونية المقدمة لهم، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بما يعزز من مستوى الشراكة معهم.

والتقى وزير الموارد البشرية خلال الزيارة بعدد من منسوبي الدور الاجتماعية في المنطقة، واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، والجهود المبذولة في سبيل تمكينهم في المجتمع، وبرامج التدريب لتنمية قدراتهم، وتعزيز وسائل التواصل معهم.

ونوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح صحفي عقب جولته التفقدية بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوجيهاتهم بأهمية الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم.

وقال:"يهمنا في الوزارة أن نخدم العميل في مكانه من خلال المنصات الإلكترونية، وتسهيل كافة الإجراءات للحصول على طلبه"، مؤكداً على أهمية أتمتت جميع الخدمات في قطاع العمل، وتعزيز فرص التمكين للأسر الضمانية.