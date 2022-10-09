30 مليون رحلة.. 168 ألف مستفيدة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة أكثر من 168 ألف مستفيدة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م، كما تجاوزت أعداد الرحلات المدعومة من البرنامج أكثر من 30 مليون رحلة، خلال ذات الفترة.

ويهدف برنامج "وصول" إلى تمكين المرأة من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال الدعم المالي المقدم من "هدف" وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات المرخصة من الهيئة العامة للنقل لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

ويسهم برنامج "وصول" بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل، بحد أقصى 1100 ريال شهريًا للمستفيدة براتب 6000 ريال وما دون، و800 ريال بحد أقصى شهريًا للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً من تاريخ أول رحلة.

ويمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط: http://wusool.sa.