التسجيل غير الحقيقي.. “#التأمينات” تكشف أبرز المخالفات المرصودة خلال 9 آلاف زيارة

نفّذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر فرق الالتزام التأميني والرقابة، أكثر من 9 آلاف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر سبتمبر 2022.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لضمان حقوق المشتركين في النظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.

وفي ذات السياق، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه خلال ذات الفترة قامت بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف نشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية وتعريف أصحاب العمل والمشتركين بالمنافع والتعويضات التي يقدمها النظام، والتعريف بنظام التعطل عن العمل "ساند"، إلى جانب التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.

وحول أبرز الملاحظات المرصودة، بيّنت المؤسسة أن أبرز ملاحظتين رصدتهما فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي عدم تسجيل المشترك من تاريخ التحاقه الفعلي، والتسجيل غير الحقيقي للمشتركين السعوديين.

وعلى ضوء الملاحظات المرصودة أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمشترك التحقق من تاريخ تسجيله الفعلي في النظام وذلك بخطوات سهلة من خلال حسابه في "تأميناتي أفراد" والتقدم بطلب تعديل في حال عدم التطابق، مؤكدةً أهمية السلامة وحماية العاملين في مقرات العمل عبر تطبيق معايير السلامة والصحة وتوفير أدوات السلامة لتفادي الإصابات والخسائر البشرية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانطلاقاً من مسؤوليتها بتطبيق فرع الأخطار المهنية تجاه المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، شاركت مؤخراً كشريك مؤسس في المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية للتوعية بجهود المؤسسة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل والجلسات الموازية الموجّهة للمشتركين وأصحاب العمل والمتخصصين في المجال.

كما التقت عبر أيام المؤتمر الثلاث بزوار الجناح الذين اطلعوا على أحدث الممارسات والجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية والتوعية في جانب الوقاية والالتزام التأميني.