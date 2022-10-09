جماهير يوفنتوس تطالب برحيل أليجرى بعد الخسارة من ميلان فى الدورى الإيطالى

سلطت صحف إيطاليا الضوء على ردود أفعال جماهير يوفنتوس الإيطالي بعد الخسارة الأخيرة أمام ميلان، وكأنها القشة التى قسمت ظهر البعير، خاصة فى ظل المستويات المتواضعة والنتائج الضعيفة للسيدة العجوز الموسم الجارى بالدوري الإيطالي.

ونشر موقع " Football Italia " تقريراً عن غضب جماهير يوفنتوس، والتى لا تطيق صبرًا بقاء ماسيميليانو أليجري المدير الفتى للفريق، مؤكدة أنه لا يوجد أى نقاط إيجابية للفريق فى مباراة سان سيرو الأخيرة، حيث خسر 2-0 أمام الروسونيري بتوقيع فيكايو تومورى وإبراهيم دياز، موضحة أن يوفنتوس ظهر فقيرًا طوال المباراة، وبالكاد وضع ميلان فى خطر، ما جعله يتكبد هزيمته الرابعة فى 12 مباراة عبر الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأكد التقرير أن ضغط الجماهير يتزايد على أليجري ويصعب تخيل استمراره فى الموسم الجارى، إذا لم تتحسن الأمور بسرعة داخل السيدة العجوز، وطالبوا برحيله قبل كأس العالم الشهر المقبل حتى يتاح للمدرب الجديد ترتيب الأوضاع خلال فترة توقف كأس العالم.