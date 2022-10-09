“مختنقا”.. #وفاة_طفل_في_حافلة خاصة بالقطيف و”#التعليم” تشكل فريق عمل لمتابعة الحالة #عاجل

قدمت أسرة تعليم المنطقة الشرقية، التعازي لأسرة الطفل "حسن هاشم الشعلة"، الذي تُوفي اختناقًا داخل حافلة خاصة، ظهر اليوم الأحد، بمحافظة القطيف، وذلك بعد نسيه داخلها أثناء ذهابه إلى رياض الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وأوضح أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب الباحص عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعين الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.