مبابى يسخر من مدرب باريس سان جيرمان علنًا بعد التعادل مع ريمس

أثار كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، الجدل مجددًا بعد سخريته من المدير الفني لفريقه كريستوف جالتييه بنشره ستورى عبر حسابه على إنستجرام عقب التعادل بدون أهداف مع ريمس في الجولة العاشرة من الدورى الفرنسي.

ويبدو أن مبابى رد على مدربه الفرنسى الذى أثار الجدل هو الآخر فى تصريحاته عقب المباراة والتى نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية بقوله: "كان مبابي أشبه باليتيم بدون ميسي ونيمار، وهو ما توقعته".

ونشر مبابى ستورى يبدى فيه غضبه من توظيفه كمهاجم صريح، وذلك بعدما قدم أداءً مخيبًا أمام ريمس في مباراة شارك فيها نيمار كبديل وغاب عنها ميسى، وأبدى استهزائه بمدربه حين نشر الاستوري وقال فيه "تعادل سلبي، المباراة المقبلة الثلاثاء"، مرفق معها صورة وهو يشير بإبهامه.