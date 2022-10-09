أرسنال يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الانجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتازهذا الموسم.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 24 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 10 في المركز العاشر.

تقدم مارتنيلي لصالح أرسنال بهدف في الدقيقة الأولى بعد تمريرة رائعة من أوديجارد، لينفرد مارتنيلي ويسدد في الشباك، ثم تعادل نونيز لصالح ليفربول بهدف في الدقيقة 34 بعد تمريرة من لويس دياز.

سجل ساكا الهدف الثاني لصالح أرسنال قبل أن يسجل فيرمينو هدف التعادل في الدقيقة 53 بتسديدة قوية سكنت الشباك بعد تمريرة جوتا.

وفي الدقيقة 76 خطف ساكا هدف الفوز من ركلة جزاء، ليمنح أرسنال ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح والذي خرج في الدقيقة 69 ليحل بدلا منه فابينهو.