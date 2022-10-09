متخصص بالموارد بشرية: #المنصة_الوطنية_للتوظيف ستساعد طالب العمل في ربط شمولية بيانات السيرة الذاتية باحترافية #فيديو

قال المدرب المتخصص بالموارد بشرية حمود العصيمي، إن المنصة الوطنية للتوظيف ستساعد طالب العمل في ربط شمولية بيانات السيرة الذاتية باحترافية.

فيديو | المدرب المتخصص بالموارد بشرية حمود العصيمي: المنصة الوطنية للتوظيف ستساعد طالب العمل في ربط شمولية بيانات السيرة الذاتية باحترافية#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/eL4HTmtuDa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 9, 2022

وأضاف في مداخلة ببرنامج "عين الخامسة" على قناة "الإخبارية"، أنه توجد منصات مختلفة عالمية مثل (لينكد إن) الخاصة بالوظائف، وهذه مرتبطة بشكل جميل وموثق داخل المنصة، وتتضمن السيرة الذاتية والبحوث المجراه بشكل متصفح وهوية جاهزة لطالب الوظيفة".