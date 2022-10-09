وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثيين سيارة مواطن بقذيفتين

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الارهابية على استهداف سيارة تابعة لأحد المواطنين بقذيفتين أطلقتهما من طائرة مسيرة غرب مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم طفل.

وقال الإرياني في تغريدات عبر "تويتر"، إن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من قيام الميليشيا بقصف قرية حمرة بمحافظة الحديدة، بقذائف أطلقتها من طائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تصعد استهداف المدنيين من الأطفال والنساء وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج، منذ انتهاء الهدنة اﻷممية، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات المليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.