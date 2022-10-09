والد الطفل المتوفى داخل حافلة مدرسية بالقطيف يكشف تفاصيل جديدة #عاجل

كشف والد الطفل المتوفى داخل حافلة مدرسية بالقطيف هاشم الشعلة، لحظات تواصل سائق الحافلة معه، بعد وفاة ابنه "حسن".

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، إن مشرفة المدرسة أخبرت سائق الحافلة بأن "حسن "لم يحضر اليوم، فرد عليها بأنه ركب معه الحافلة المدرسية في بداية اليوم فكيف تغيب اليوم.

وأضاف "الشعلة " أنه شعر بارتباك في صوت السائق ، الذي خبره ابالعثور على الطفل داخل الحافلة ولكن لا يتحرك، موضحاً أن السائق طلب منه الحضور لاستلام الطفل والذهاب به للمستشفى.

وأكد أن الأطباء حاولوا إنعاشه لكن بعد فوات الآوان فقد فارق ابنه الحياة.

ووجه والد الطفل المتوفى رسالة لكي يتم تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلا، قائلا: "كان على الروضة الحكومية أن تتواصل معنا، وعلى السائق ألا يتحرك قبل التأكد من خلو الحافلة من كل الأطفال".

وعن آخر محادثة مع ابنه، قال إن الحديث كان عن الإفطار وطلب منه "كيك وحليب"، وكان متحمسا ليومه الدراسي.

وقدمت أسرة تعليم المنطقة الشرقية، التعازي لأسرة الطفل "حسن هاشم الشعلة"، الذي تُوفي اختناقًا داخل حافلة خاصة، ظهر اليوم الأحد، بمحافظة القطيف، وذلك بعد نسيه داخلها أثناء ذهابه إلى رياض الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: إن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وأوضح أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب الباحص عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعين الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.