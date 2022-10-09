لجنة التحقيق الروسية : تكشف هوية المتورطين في تفجير جسر القرم

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري "الهجوم الإرهابي" على جسر القرم، موضحاً أن الشاحنة التي استخدمت في التفجير وصلت من بلغاريا.

وقال باستريكين: "تمكنا من تحديد هوية الضالعين في التخطيط للهجوم الإرهابي على جسر القرم".

وأضاف باستريكين خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد حددنا وجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، وتبيّن أنها انطلقت من بلغاريا، ووصلت إلى جورجيا، ومنها إلى أرمينيا، ثم إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، قبل أن تصل إلى إقليم كراسنودار المحاذي للقرم جنوب غربي روسيا".

وتابع: "تم تحديد مسار الشاحنة بجهود جهاز الأمن الفيدرالي، وتمكنا من تحديد الضالعين في التخطيط للهجوم الإرهابي".