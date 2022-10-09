استنشاق خلايا النحل.. تونسي يبتكر علاجاً جديداً لأمراض الربو و الرئة

تمكن الشاب التونسي محمد السويح من ابتكار طريقة جديدة لعلاج الالتهاب الرئوي والربو عبر استنشاق خلايا النحل.

ووفقاً لـ" سكاي نيوزر عربية ، فإن "السويح" أسس مركزا علاجيا متنقلا يوفر جلسة لاستنشاق هواء خلية النحل تدوم 30 دقيقة وتهدف للمساعدة في علاج مشاكل صحية بالأمراض الرئوية كالالتهابات والربو وتليف الرئة.

ويرى "السويح" أن تجربة التنفس داخل خلية النحل هي عملية علاجية تحتاج عددا من جلسات الاستنشاق وتسمح للمريض بالحصول على هواء خلية النحل الداخلي الدافئ والنقي في درجة حرارة تساوي 35 درجة مع رطوبة غير مزعجة.

وعن فوائد هذه الطريقة ، أكد أنها تساعد على الاسترخاء والاستفادة من كل منتجات الخلية من غذاء ملكات النحل وشمع النحل وحبوب اللقاح والعكبر "البروبوليس"، فضلا عن الاستمتاع برائحة العسل المنعشة طيلة الجلسة".