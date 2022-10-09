لتخفيف الازدحام المروري.. #الكويت تدرس “الدوام المرن الجزئي” في بعض القطاعات التعليمية 

تدرس دولة الكويت الانتقال للدوام المرن الجزئي في بعض القطاعات التعليمية والحكومية للتخفيف من الازدحام المروري.

وقالت مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بديوان الخدمة المدنية الكويتية رانية الكوح، إن لدى الديوان أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن.

وأضافت "الكوح" في تصريحات لوسائل إعلام كويتية محلية، أنه جار التواصل مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين وأيضا الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل لنظام دوام مرن يؤدي إلى تخفيف معاناة الازدحام المروري بحيث يساهم هذا النظام بحسن سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف كما يضمن عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانونا والمتاحه لخدمة الجمهور.