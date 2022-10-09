تصاعد مظاهرات #إيران.. 185 قتيلا بينهم 19 طفلا

تتواصل المظاهرات في إيران على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني عقب اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" للأسبوع الرابع.

وعقدت القيادة السياسية في إيران اجتماع أزمة في ظل تزايد حدة الاحتجاجات التي تشهدها جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الرئاسة الإيرانية، الأحد، أن الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية شاركوا في الاجتماع.

بحسب بيان مشترك صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا المشاركون في الاجتماع إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والوقوف ضد "المؤامرات المعادية".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج في بيان “قتل ما لا يقل عن 185 شخصا ، بينهم 19 طفلا على الأقل ، في احتجاجات عمت أرجاء إيران.