استمرت لأكثر من 12 عاماً.. الشاعر”#تركي_الميزاني” يكشف أسباب خلافه مع “#سفر_الدغيلبي”

كشف الشاعر "تركي الميزاني" عن أسباب خلافه مع الشاعر "سفر الدغيلبي" الذي استمر لأكثر من 12 عاماً.

وقال، في لقاء مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إنه في البداية لابد الإشارة إلى أنه يكن كل الاحترام للشاعر "الدغيلبي"، مضيفًا أن أي خلاف مع شاعر لسبب ما لا يمنع من أنه يكن التقدير له ولغيره من الشعراء.

وتابع قائلا :مواجهة شاعر نصف ساعة قد تجرك إلى أشياء أنت في غنى عنها، وتخسر جزءً كبيراً من جمهورك، فأنا أخسر شخص ولا أخسر قبيلة".

وأكد أن امتناعه عن "الدغيلبي" أو أي شاعر آخر سببه احترامه لنفسه أولا وله ولقبيلته، موضحاً أنه احياناً أسلوب الشاعر ما يتوافق معه، لافتاً إلى أنه لم يتصل بـ "الدغيلبي" قط ، لكنه أرسل له رسالة وتواجها سوياً وتقابلا، فهما زميلين في كل شيء إلا عند الميكروفون.

وأكد "الميزاني" أن الخلاف له بُعد قبلي، ومواجهتنا قد تخسرنا نحن الاثنين الكثير، مشيرًا إلى أنه متى أصبحت الأساليب قريبة لبعضها ممكن غدًا ينتهي الخلاف، ومع الزمن كل شيء يختلف.