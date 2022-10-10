هل بطاقة تخفيض أجور الركاب لذوي الإعاقة تشمل جميع وسائل #النقل؟..”#الموارد_البشرية” توضح #عاجل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية استخدام بطاقة تخفيض أجور الركاب لذوي الإعاقة بجميع وسائل النقل.

وأكدت أن بطاقة تخفيض أجور الركاب الخاصة بذوي الإعاقة تشمل جميع ما يخص وسائل النقل من قطار أو طيران أو نقل جماعي على أن تصل نسبة التخفيض إلى 50%..

وأشارت إلى أنه يُمكن أيضاً من خلال البطاقة الحصول على تخفيض رسوم تذاكر الطيران بقيمة 50 % عبر منصة الحجز التابعة للخطوط السعودية.

جاء ذلك في رد من الوزارة على استفسار حول مدى إمكانية الحصول على تخفيض على تذاكر الطيران من خلال طاقة تخفيض أجور الركاب لذوي الإعاقة.