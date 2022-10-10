تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 97 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك+ بتخفيض الانتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0131 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بانخفاض 76 سنتا، أو 0.8%، وفقا لـ"رويترز".

ولامس كلا العقدين أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة، لكنهما فقدا مكاسبهما، وتراجعا مع الأسهم في آسيا وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية.