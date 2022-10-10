بعد تورط #أوكرانيا في تفجير #جسر_القرم .. سلسلة #انفجارات متتالية تهز العاصمة #كييف #عاجل

أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة دخان في المدينة.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة، مضيفا أنه يتم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع، وأن تفاصيل أخرى ستتبع في وقت لاحق.

وقال الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي في أول تعليق له بعد تفجير الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم: "اليوم كان جيدًا ومشمسًا في الغالب على أراضي دولتنا".

وأضاف بحسب CNN : " كانت درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية ومشمسة، لكن لسوء الحظ ، كان الجو غائمًا في شبه جزيرة القرم رغم أنه كان لا يزال دافئًا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوقت متأخر أمس السبت التي قال فيها أيضًا: "مهما كانت الغيوم، فإن الأوكرانيين يعرفون ما يجب عليهم فعله، وهم يعلمون أن مستقبلنا مشمس.. مستقبل دون غزاة."