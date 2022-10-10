لاستفادتهن من ‫#حركة_النقل.. #التعليم‬ تبدأ في حصر المعلمات المطلقات اللاتي لم تدرس حالاتهن #عاجل

وجهت وزارة التعليم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بسرعة حصر المعلمات المطلقات، بغية استفادتهن من حركة النقل، كونهن من ذوي الظروف الخاصة.

وبحسب توجيه للجان الفرعية في إدارات التعليم ، جرى التأكيد على دراسة حالات المطلقات اللاتي يرغبن في النقل، ممن تنطبق عليهن الشروط والضوابط في الحالة الخامسة من الحالات الاجتماعية "المعلمات المطلقات اللائي لم يتم دراسة طلباتهن سابقاً ممن كان طلاقهن بينونة صغرى وأكملن العام من طلاقهن خلال الفترة من 5-2-1442 وحتى 16-9-1442 .

واستثنى تطبيق شرط لم يمض أكثر من عام على تاريخ الطلاق عند رفع الطلب ولا تدرس طلبات نقل المعلمات اللاتي سبق الرفع بها أو اللاتي يكملن العام من طلاقهن بعد تاريخ 16-9-1442 على أن تعبأ البيانات الكترونيا على ملف أكسل واستيفاء كامل المستندات والوثائق المطلوبة في موعد أقصاه الخميس 30-4-1444 وعدم الرفع للجنة أي طلبات للمعلمات المطلقات بعد هذا التاريخ .