تراجع #الذهب وسط مخاوف من رفع #أسعار_الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا لأدنى مستوى لها ، مع وجود تعزيز بيانات التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5 % لتصل إلى 1686.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن وصلت لأدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.8 بالمئة لتصل إلى 1695.70 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وذلك وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتشير التوقعات إلى تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، وذلك بعد أن فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصوله إلى 1689 دولارا.

وشملت التراجعات المعادن النفيسة الأخرى، لتنخفض أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى 1.9 % وتسجل 19.73 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. كما هبط البلاتين 0.6 % إلى 906.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1 % إلى 2179.49 دولار.