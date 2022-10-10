وظائف_شاغرة بمركز جونز هوبكنز #أرامكو الطبي

أوضح مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات.
وحدد المركز عبر موقعه الرسمي، تفاصيل الوظائف المتوفرة في عدد من التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية :
أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال
جراح عام ، جراحة التجميل
منسق فئة مشارك
المبرمج الطبي
طبيب عام ، التخدير
مساعد منسق الحالة-العيادات الخارجية
طبيب عام ، الرعاية الأولية
أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي
أخصائي ممارسة الأسرة
كبير أخصائي أمراض النطق واللغة
صيدلي إكلينيكي
محلل أعمال – عقود
فني صيدلة أول
صيدلي أول – الأحساء
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).