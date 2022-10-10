وظائف_شاغرة بمركز جونز هوبكنز #أرامكو الطبي

أوضح مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات.

وحدد المركز عبر موقعه الرسمي، تفاصيل الوظائف المتوفرة في عدد من التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية :

أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال

جراح عام ، جراحة التجميل

منسق فئة مشارك

المبرمج الطبي

طبيب عام ، التخدير

مساعد منسق الحالة-العيادات الخارجية

طبيب عام ، الرعاية الأولية

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي

أخصائي ممارسة الأسرة

كبير أخصائي أمراض النطق واللغة

صيدلي إكلينيكي

محلل أعمال – عقود

فني صيدلة أول

صيدلي أول – الأحساء

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).