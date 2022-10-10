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إنهاء معاناة.. إزالة #غضروف تعيد حركة المشي لمريضة في #نجران

متابعات _ الوئام
10 أكتوبر 2022 · < 1 minute
مستشفى شرورة العام
مستشفى شرورة العام

تمكن فريق جراحي من إنهاء معاناة مريضة من غضروف أسفل الظهر كان يعيق قدرتها على المشي في نجران.

 

وقام فريق طبي متخصص في جراحات العظام بمستشفى شرورة العام ، من إجراء العملية الجراحية بنجاح بحسب ما أعلنته صحة نجران

ونجح الفريق الطبي في أزالت الغضروف القطني بالمنظار بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة.

وخرجت المريضة من المستشفى دون اعتلال عصبي مع قدرتها على المشي بشكل طبيعي.

يذكر أن مستشفى شرورة استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 57094 مستفيداً لقسم الطوارئ, وبلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 19067، فيما وصل عدد العمليات إلى 986 بما فيها عمليات اليوم الواحد.