سفارة #المملكة لدى إسلام آباد تحتفي بأول لقاء تاريخي للملك المؤسس بنظيره الباكستاني

احتفت سفارة المملكة لدى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمناسبة يوم البريد العالمي بتوثيق طوابع البريد السعودي التي ترمز للزيارة التاريخية لحاكم باكستان الأسبق غلام محمد للمملكة عام 1372 هـ / 1953 م، ولقائه بالملك المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله- في الرياض.

وأوضحت السفارة في تغريدة على "تويتر" أن الطابع يحمل بعداً تاريخياً لمسيرة العلاقات المتميّزة ومتانتها بين البلدين الشقيقين منذ استقلال باكستان عام 1947 م.

كما يعكس مدى حرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بالقضايا الإسلامية والدولية.

ويؤرخ الطابع الذي صدر عن مؤسسة البريد السعودي في شهر جمادى الآخرة 1372 هـ الموافق لشهر مارس 1953 م، أول زيارة لرئيس باكستاني للمملكة وجاء الإصدار التذكاري من فئتين الأولى بقيمة "نصف قرش" باللون الأحمر، والثانية بقيمة "ثلاثة قروش" باللون الأزرق، وتمت الطباعة بأسلوب التيبوغراف بمعمل الطوابع بمكة المكرمة.